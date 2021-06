BND vermutet Al-Kaida-Ableger hinter Anschlag : Alle in Mali verletzten Soldat haben die Intensivstation verlassen

Der Verteidigungsausschuss des Bundestages berät über den Anschlag auf die Bundeswehr in Mali. Foto: dpa/Christophe Gateau

Berlin Bei den schwerverletzten Bundeswehrsoldaten nach einem Anschlag in Mali zeigt sich Besserung. Der letzte von ihnen konnte die Intensivstation verlassen. Der BND hat eine Vermutung zu den Verantwortlichen des Anschlags.

Keiner der in Mali verletzten Bundeswehrsoldaten muss mehr intensivmedizinisch behandelt werden. Der letzte der drei schwerverletzten Soldaten sei aus der Intensivstation entlassen worden, erklärte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums am Mittwoch in Berlin. Bei einem Selbstmordanschlag waren am Freitag nordöstlich der Stadt Gao in Mali 13 Soldaten der UN-Stabilisierungsmission Minusma verletzt worden, davon zwölf aus Deutschland. Drei deutsche Soldaten wurden schwer verletzt.

Derweil verteidigte Verteidigungsministerin Annagret Kramp-Karrenbauer (CDU) das deutsche Engagement in Mali. Bei Gesprächen mit dem UN-Generalsekretär António Guterres und dem US-Verteidigungsminister Antony Blinken in den USA habe Kramp-Karrenbauer bekräftigt, dass Deutschland gemeinsam mit Partnern einen Beitrag für den Friedensprozess in Mali leisten wolle, sagte die Sprecherin des Verteidigungsministeriums.

Der Bundesnachrichtendienst (BND) vermutet einen Ableger der Terrororganisation Al-Kaida hinter dem Angriff auf die Bundeswehrsoldaten. Es gebe in der Region in Mali einen „kräftigen Akteur, der ursprünglich von Al-Kaida abstammt“, sagte BND-Präsident Bruno Kahl in einem Video einer Diskussionsveranstaltung, das der deutsche Bundeswehrverband am Dienstag auf seiner Website veröffentlichte.

Diese Gruppe sei „in der letzten Zeit des öfteren mit Aktionen genau diesen Typus aufgefallen“, erläuterte der BND-Präsident. Seine Behörde gehe deshalb davon aus, das eine in der Region aktive „Untereinheit“ für den Angriff verantwortlich sei.

Seit einem Putsch und einem Aufstand bewaffneter Gruppen, die 2012 den Norden Malis besetzt hatten, kommt es in dem Land verstärkt zu Anschlägen islamistischer Gruppen und Entführungen. Die Mission Minusma, an der die Bundeswehr mit bis zu 1100 Soldaten beteiligt ist, gilt mit fast 250 Todesopfern als der derzeit gefährlichste Einsatz der Vereinten Nationen. Der Bundeswehreinsatz ist umstritten: Oppositionspolitiker und Experten monieren, dass er nicht zu einer Verbesserung der Sicherheitslage in dem westafrikanischen Land beitrage.

(c-st/epd/AFP)