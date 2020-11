Anschlag galt Frankreich : IS reklamiert Angriff auf Gedenkfeier in Saudi-Arabien für sich

Dschidda Am Mittwoch wurden bei einem Anschlag auf eine Gedenkfeier in Saudi-Arabien zwei Menschen leicht verletzt. Jetzt hat die Terrormiliz Islamischer Staat den Anschlag für sich reklamiert. Er habe vor allem den französischen Beamten gegolten.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag auf eine Feier zum Gedenken an den Ersten Weltkrieg in Saudi-Arabien für sich reklamiert. Kämpfer des IS hätten einen Sprengsatz platziert und gezündet, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung der Dschihadisten. Das IS-Sprachrohr Amak meldete, der Angriff in der Hafenstadt Dschidda habe in erster Linie dem französischen Konsul gegolten. Dessen Regierung beharre darauf, die Mohammed-Karikaturen zu verbreiten.