Nach Anschlag auf Reporter : Grünen-Politiker fordert „europäisches FBI“

Brüssel Der Mordanschlag auf den niederländischen Reporter Peter R. de Vries befeuert Forderungen nach dem Aufbau eines europäischen Kriminalamtes. Europol sei finanziell und personell viel zu schwach aufgestellt, heißt es.

De Vries, der als der führende Kriminalreporter in den Niederlanden bekannt ist, war am Dienstagabend nach dem Verlassen eines TV-Studios mitten in Amsterdam niedergeschossen worden. Er liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Hinweise deuten darauf hin, dass die organisierte Kriminalität hinter dem Anschlag stecken könnte. Zwei Männer wurden nur wenige Stunden nach der Tat festgenommen. Sie sollten an diesem Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.