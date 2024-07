Kurz vor Olympia-Start 2024 Brandanschlag auf französisches Bahnnetz – Was wir wissen

Brandstifter legten in der Nacht zu Freitag zeitgleich Feuer an drei wichtigen Knotenpunkten von Kabeln, die die Hochgeschwindigkeitslinien der Staatsbahn SNCF steuern. Betroffen waren die Strecken Richtung Norden, Westen und Osten. Ein vierter Brandanschlag auf die Kabel der Südost-Strecke wurde verhindert. Bahnbeamte entdeckten die mutmaßlichen Täter und riefen die Polizei, wie die Zeitung „Le Parisien“ berichtete. Die unter der Erde liegenden Glasfaserkabel sind für den Zugverkehr unerlässlich, weil sie Weichen und Signale verbinden. Eine der betroffenen Gemeinden veröffentlichte ein Foto, das einen schwarzen Brandfleck rund um Dutzende in einem unterirdischen Kanal liegende Kabel zeigt. Die Täter wussten also sehr genau, wo und wie sie die Bahn lahmlegen konnten. „Durch die SNCF wurde ein Teil Frankreichs angegriffen“, sagte SNCF-Chef Jean-Pierre Farandou.