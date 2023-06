Auch deutsches Kind unter Opfern Mehrere Kinder bei Messerangriff in Park in Ostfrankreich verletzt

Die Hintergründe der Tat sind bislang nicht bekannt. Der Mann war nach Angaben aus Sicherheitskreisen gegen 9.45 Uhr mit einem Messer auf eine Gruppe Kinder in einem Park am Lac d'Annecy losgegangen. Es handelt sich um einen 32 Jahre alten Syrer, der sich regulär in Frankreich aufhält. Am Nachmittag trafen Premierministerin Elisabeth Borne und Innenminister Gérald Darmanin in Annecy ein. Die Kinder waren den Angaben zufolge um die drei Jahre alt. Ob es sich bei dem Angriff um einen Terroranschlag handelt, werde derzeit noch geprüft, hieß es.