Dates Anne Hathaway schaut ihren Mann beim Ausgehen gerne einfach nur an

Hollywood-Schauspielerin Anne Hathaway schätzt beim Ausgehen mit ihrem Mann das Einfache. „Manchmal hat man an Date-Nights einfach nur Lust zu sitzen“, sagte die 41-jährige, die mit dem Schauspieler Adam Shulman zwei Söhne hat, in der Talkshow „Live with Kelly and Mark“. „Wenn man zwei kleine Kinder hat, einfach nur dazusitzen und sich anzuschauen und zu wissen, dass man nichts sagen muss – das ist gut.“