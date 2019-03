Verrückte Aktion in Großbritannien: Polizei verhaftet 104-Jährige - auf eigenen Wunsch

Verrückte Aktion in Großbritannien

Bristol Anne Brokenbrow ist 104 Jahre alt und lebt in einem Seniorenheim in Großbritannien. Als eine Wohltätigkeitsorganisation anbot, ihr einen Wunsch zu erfüllen, überraschte die Rentnerin alle.

Mit Blaulicht rückt die Polizei an und betritt ein Seniorenheim bei Bristol. Die Beamten sind auf der Suche nach Anne Brokenbrow, 104 Jahre alt und Rollstuhlfahrerin. Die Polizisten legen der alten Frau Handschellen um ihre zarten Hände, fahren sie mit ihrem Rollstuhl zum Streifenwagen und transportieren sie ab.

Die Seniorin hat sich nichts zu Schulden kommen lassen - und hatte einen Riesenspaß an der Sache. Denn die Polizei tat Anne Brokenbrow mit der Aktion am Mittwoch, dem „International Day of Happiness“, sogar einen Gefallen.