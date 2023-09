Annalena Baerbock in Texas Top Gun, Bach und grüner Wasserstoff

Freundschaften pflegen, Kontakte knüpfen, sich um Partnerschaften kümmern ist in dieser Welt des russischen Angriffskrieges für Europäer wichtiger denn je. Am Ende des zweiten Tages ihrer USA-Tournee fliegt die deutsche Außenministerin deshalb auch auf die US-Luftwaffenbasis Sheppard, nahe der Stadt Wichita Falls, wo die deutsche Luftwaffe künftige Kampfjet-Piloten ausbildet, darunter aktuell 27 eigene Pilotenanwärter. Rund 80 deutsche Soldaten sind in Sheppard stationiert, die unter insgesamt 30.000 US-Soldaten am größten Wartungsstützpunkt der US-Luftwaffe maximal eine kleine Randgruppe bilden. Aber sie sind ein sichtbares Zeichen für die gemeinsame Verteidigung und Sicherheit, auch ein Signal, „dass wir hier für den eigenen Schutz ausbilden“, sagt Baerbock, die nochmals betont, dass es ohne diese gemeinsame Ausbildung hier in den USA nicht möglich wäre, den Schutz an der Nato-Ostflanke im Baltikum zu verstärken.