Demonstranten bedroht : Anklage gegen Waffen-Ehepaar aus St. Louis

St. Louis Zwei Weiße, die bei anti-rassistischen Demonstrationen in der US-Stadt St. Louis ihre Waffen gezogen haben, müssen sich nun vor Gericht dafür verantworten. Die Verteidigung sagt, sie hätten ihr Zuhause verteidigt.

Mark und Patricia M. hätten riskiert, eine gewaltsame Situation in einem ansonsten nicht gewalttätigen Protest zu schaffen, sagte Bezirksstaatsanwältin Kim Gardner der Nachrichtenagentur AP am Montag (Ortszeit). „Es ist illegal, auf drohende Art mit Waffen zu wedeln, das ist rechtswidrig in der Stadt St. Louis“, sagte Gardner.

In St. Louis hatte es, wie in anderen US-Städten auch, seit dem Tod des Schwarzen George Floyd in den Händen der Polizei Ende Mai Demonstrationen gegen rassistische Polizeigewalt gegeben. Mark M. trat Protestierenden, die eine Privatstraße betreten hatten, mit einem halbautomatischen Gewehr entgegen und zielte auf sie. Patricia M. soll der Anklage zufolge eine halbautomatische Pistole gezogen und auf die Protestierenden gezielt haben. Das Paar schoss nicht. Demonstranten sagten jedoch, sie hätten Angst gehabt, verletzt zu werden, da Patricia M. den Finger am Abzug gehabt und sehr aufgeregt gewesen sei.