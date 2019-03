Es ist ein Junge! : US-Tierpark freut sich über Giraffenkalb

Dieses vom Animal Adventure Park zur Verfügung gestellte Foto zeigt Giraffen-Kuh April mit ihrem neugeborenen Kalb. Foto: dpa/Uncredited

Albany Die als Youtube-Star bekannt gewordene Giraffe April ist erneut Mutter geworden. Sie habe am Samstag ein männliches Kalb geboren, teilte der Animal Adventure Park in Harpursville im Staat New York mit.

Eine knappe Dreiviertelstunde nach der Geburt habe sich das Junge auf seine Beinchen gestellt und kurz darauf zu Säugen begonnen. Etwa 300.000 Menschen hätten die Geburt live im Internet verfolgt.

April war 2017 zum Youtube-Star aufgestiegen als der Park die letzten sieben Wochen ihrer damaligen Schwangerschaft im Internet zugänglich machte. Diese Bilder wurden mehr als 232 Millionen Mal aufgerufen - zum Erstaunen des kleinen Tierparks rund 210 Kilometer nordwestlich von New York City.

(mro/dpa)