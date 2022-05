Angriffe auf Frauen in Frankreich : Gefährlicher Piks im Partyclub

Ein Mann setzt eine Spritze zur Injektion an. (Symbolfoto) Foto: dpa/Gregor Fischer

Paris Dutzende Frauen werden in französischen Nachtclubs mit Spritzen angegriffen. Knapp 50 Opfer registrierte der Staatsanwalt von Nantes in den vergangenen Wochen. Dahinter könnte ein makabres Spiel stecken.

Louann kann sich noch gut an den Moment erinnern, wo sie im „Warehouse“, dem größten Nachtclub von Nantes, einen Piks in ihrem Hintern spürte. Die 19-Jährige tanzte mit ihren Freundinnen auf der Treppe, als sie der Einstich überraschte. „Ich habe mich sofort umgedreht, aber die vielen Leute in der Dunkelheit machten es mir unmöglich, den Verantwortlichen zu finden“, berichtet die 19-Jährige der Zeitung „Libération“. Sie bekommt Kopfschmerzen, kann sich kaum noch auf den Beinen halten oder sprechen. Eine Stunde später wird die junge Frau im Universitätskrankenhaus von Nantes gründlich durchgecheckt, doch die Untersuchungen ergeben keine Spuren von Drogen in ihrem Körper.

Louann ist kein Einzelfall. Knapp 50 Opfer solcher mysteriösen Nadelattacken, meist Frauen, registrierte der Staatsanwalt von Nantes, Renaud Gaudeul, in den vergangenen Wochen. 18 waren es in Grenoble und 14 in einer einzigen Nacht im südfranzösischen Béziers. Auch aus Cannes, Montpellier und Marseille wird von mysteriösen Angriffen berichtet. Die Opfer schildern ähnliche Symptome wie Louann. Einige teilen in den sozialen Netzwerken ihre Einstichstelle, die oft von einem blauen Fleck umrandet ist. Giftige Substanzen werden bei keiner der Angegriffenen in Blut oder Urin gefunden. Experten tippen deshalb zunächst auf GHB, auch Liquid Ecstasy genannt, das sich innerhalb von wenigen Stunden im Körper abbaut. Die Vergewaltigungsdroge, die als Flüssigkeit oder Pulver in Bars in Drinks gekippt wird, ruft in geringen Dosen ähnliche Beschwerden hervor, wie Louann sie beschrieb: Kopfschmerzen, Schwindelgefühle und Bewegungsstörungen. In Kombination mit Alkohol kann GHB sogar zum Koma führen.

Bei Louann finden die Ärzte keine Spuren von GHB. Auch sexuelle Angriffe, wie sie nach GHB häufig sind, werden nach den Nadelattacken nicht bekannt. Jean-Claude Alvarez, Giftstoff-Experte am Krankenhaus in Garches bei Paris, tippt deshalb darauf, dass die Spritzen, mit denen die Frauen gepikst wurden, leer waren. „Meine Hypothese ist, dass junge Leute sich damit amüsieren, sich mit leeren Spritzen anzugreifen“, sagt er gegenüber der Zeitung „Libération“. „Das Ziel bestünde dabei allein darin, sich gegenseitig zu terrorisieren.“ Eine Art Wettbewerb also oder ein gefährliches Spiel.

Besucherrückgang in Nachtclubs

Die Kopfschmerzen und die Übelkeit, die einige der Opfer spürten, könnten laut Alvarez nur ein psychologischer Effekt sein. Der Spezialist sorgt sich allerdings darum, dass die Spritzen verunreinigt sind und dadurch Hepatitis oder HIV übertragen können. Alle Aidstests waren bisher allerdings negativ.

Doch in den betroffenen Städten hat die Spritzenpanik bereits dazu geführt, dass weniger Besucherinnen und Besucher in die Nachtclubs gehen. Schon die Angst vor GHB-Vergiftungen hatte in den vergangenen Monaten dem Geschäft geschadet. Unter dem Hashtag „Balance ton bar“ (verrate deine Bar) machten Opfer in den sozialen Netzwerken auf die Orte aufmerksam, in denen sie die Droge ins Glas geschüttet bekamen. Sogar das Innenministerium warnte in einem Video vor dem Pulver. Wenn nun noch die Spritzenattacken dazu kommen, fürchten viele der von der Corona-Pandemie ohnehin gebeutelten Nachtclubs um ihre Zukunft.