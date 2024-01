Neuer Prozess Nach Angriff in US-Nachtclub – erneute Anklage wegen Hassverbrechen

Nach tödlichen Schüssen in einem bei Schwulen, Lesben und der Trans-Gemeinschaft beliebten Club in den USA ist die bereits wegen Mordes und versuchten Mordes verurteilte Person erneut angeklagt worden. A. würden Hass- und Schusswaffenverbrechen vorgeworfen, hieß es am Dienstag (Ortszeit) in einer Mitteilung des US-Justizministeriums. Bei der Attacke im November 2022 in der Stadt Colorado Springs im US-Bundesstaat Colorado waren fünf Menschen getötet und 19 verletzt worden. 28 weitere Menschen soll die Person, die sich als nicht-binär bezeichnet und damit keinem eindeutigen Geschlecht zuordnet, zu töten versucht haben.