Motiv noch unklar Angreifer tötet sechs Menschen in Pflegeheim in Kroatien

Der Mann sei in das Alten- und Pflegeheim im zentralkroatischen Daruvar eingedrungen und habe aus unklaren Motiven um sich geschossen. Fünf Opfer seien sofort tot gewesen, hieß es. Ein weiteres starb später im Krankenhaus. Sieben Verletzte wurden demnach nach dem Amoklauf aus dem Altenheim ins Krankenhaus gebracht, drei davon schwebten in Lebensgefahr. Insgesamt 20 alte Menschen lebten in dem Heim.