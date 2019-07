Totschlagsvorwürfe fallen gelassen : US-Staatsanwaltschaft stoppt Anklage gegen angeschossene Schwangere

Montgomery Wenn eine schwangere Frau einen Streit anzettelt, ist sie dann verantwortlich, wenn ihr in den Bauch geschossen wird und ihr Kind stirbt? Mit dieser Frage musste sich die Justiz im US-Staat Alabama beschäftigen. Die Anklage wurde nun fallen gelassen.

Eine Schwangere, die ihr Kind im fünften Monat wegen eines Schusses in den Bauch verloren hat, wird von der Justiz nicht weiter verfolgt. Die Staatsanwaltschaft im US-Staat Alabama ließ die Totschlagsvorwürfe gegen sie fallen, wie Bezirksstaatsanwältin Lynneice Washington am Mittwoch mitteilte. Fragen von Reportern beantwortete sie nicht.

Im Dezember vergangenen Jahres war sie mit einer 23-Jährigen in einen Streit über den Vater des Kindes geraten. Die 23-Jährige schoss der Schwangeren in diesem Zuge in den Bauch. Sie wurde zunächst wegen Totschlags angeklagt. Die Anklage wurde jedoch fallen gelassen, als Polizeiermittlungen ergaben, dass die 28-jährige Schwangere den Streit angezettelt hatte und die 23-Jährige in Notwehr gehandelt habe.