Verhandlung wegen Drogendelikte : Angeklagter zückt vor Gericht einen Joint und zündet ihn sich genüsslich an

Angeklagter zückt vor Gericht einen Joint und zündet ihn sich genüsslich an

Lebanon Bei einer Gerichtsverhandlung im US-Bundesstaat Tennessee hat ein Angeklagter auf der Anklagebank einen Joint angezündet.

Ein Angeklagter hat sich in Tennessee mitten im Gerichtssaal eine Marihuana-Zigarette angesteckt. Der 20-Jährige sei wegen Drogenbesitzes angeklagt gewesen und am Montag zur Richterbank gebeten worden, um über das Strafmaß zu sprechen, sagte der Sheriff des Bezirks Wilson, Robert Bryan. Doch stattdessen habe er seine Ansichten zur Legalisierung von Cannabis ausgebreitet, in die Tasche gelangt, eine Marihuana-Zigarette herausgeholt, sie unter dem Gekicher des Publikums angezündet und geraucht.