Prozess Angeblich toter Verdächtiger in Utah wegen Vergewaltigung vor Gericht

Dem Mann wird vorgeworfen, 2008 in Utah eine 21-Jährige vergewaltigt zu haben. Die Polizei kam ihm erst zehn Jahre später auf die Spur. Vor vier Jahren sagte er Medien im Staat Rhode Island, er leide am Non-Hodgkin-Lymphom, einer bösartigen Erkrankung des Lymphgewebes im Endstadium und habe nur noch wenige Wochen zu leben. Später wurde im Internet ein Nachruf auf ihn veröffentlicht, in dem es hieß, er sei am 20. Februar 2020 gestorben. Doch im Dezember 2021 erkannte ihn jemand im schottischen Glasgow wieder, wo er wegen einer Corona-Infektion behandelt wurde. Der Ertappte behauptete, Ire zu sein und nie amerikanischen Boden betreten zu haben. Im Januar wurde er schließlich in die USA ausgeliefert.