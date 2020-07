Erste Prognose nach Wahl : Regierende Konservative in Kroatien klar vorne

Zagreb Die regierende Kroatische Demokratische Gemeinschaft (HDZ) hat nach einer Prognose die Parlamentswahlen in Kroatien klar für sich entschieden. Die Partei von Ministerpräsident Plenkovic schneidet sogar besser ab als in den jüngsten Umfragen.

Acht Sitze im neuen Parlament gehen demnach an die rechte Partei Most (Brücke), acht an die neue links-grüne Plattform Mozemo! (Wir können es!) und drei an die bürgerlich-liberale Partei mit Namen und Vornamen (SSIP). Acht Mandate sind den ethnischen Minderheiten vorbehalten, drei den Auslandskroaten.