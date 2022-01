Anhörung in Norwegen : Terrorist Breivik beantragt vorzeitige Haftentlassung - mit Hitlergruß

Oslo Der rechtsextremistische Attentäter Anders Behring Breivik hat rund zehn Jahre nach den von ihm in Norwegen verübten Anschlägen eine vorzeitige Entlassung aus der Haft beantragt. Zu Beginn der dreitägigen Anhörung vor einem Bezirksgericht erhob Breivik seinen Arm zum Hitlergruß.

Die dreitägige Anhörung vor dem Bezirksgericht der südnorwegischen Region Telemark findet aus Sicherheitsgründen in der Sporthalle des Gefängnisses von Skien statt, in dem Breivik inhaftiert ist.

Als die drei Richter den Raum betraten, erhob Breivik den Arm zum Hitlergruß. An sein Revers hatte er eine Notiz geheftet mit der Aufschrift "Stoppt Euren Völkermord an unseren weißen Nationen". Die gleiche Aufschrift war an seiner Aktentasche befestigt.

Vor Gericht und in anderen Verlautbarungen hatte Breivik in der Vergangenheit für sich beansprucht, der Gewalt abgeschworen zu haben. Der Leiter des Zentrums für Extremismusforschung (C-REX) an der Universität Oslo, Tore Bjorgo, wies dies zurück: Breivik habe sich "in keiner Weise von dem Massenmord distanziert, den er begangen hat und den er als völlig rechtmäßig betrachtet", sagte er. Aus ideologischer Sicht sei er heute "nicht weniger extremistisch".