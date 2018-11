Vorfall auf Andamanen-Insel: Mit Pfeilen getöteter US-Bürger wollte Stamm angeblich unbedingt missionieren

Port Blair John Allen Chau, der von Ureinwohnern auf den indischen Andamanen-Inseln getötete US-Bürger, wollte Medienberichten zufolge das Volk der Sentinelesen unbedingt missionieren.

Als er das Volk auf der Insel North Sentinel aufsuchte, habe er gerufen: "Mein Name ist John. Ich liebe euch und Jesus liebt euch", berichteten Medien am Donnerstag. Demnach hatte sich der 27-Jährige zuvor entschlossen gezeigt, das Volk zum Christentum bekehren zu müssen.

Als er mit seinem Kanu auf der Insel anlegte, habe Chau eine Bibel dabei gehabt sowie Fisch und Fußbälle als Geschenke. Die Bewohner hätten ihn mit Pfeilen beschossen und seine Bibel getroffen. Anschließend sei der Missionar zu einem Fischerboot zurückgekehrt, habe seine Eindrücke aufgeschrieben und auf dem Boot übernachtet. Am nächsten Tag sei er trotz der Vorwarnung noch einmal zur Insel gefahren - und nicht mehr zurückgekommen.

In einem Brief an seine Eltern hatte er den Berichten zufolge von seinen Plänen berichtet, die Sentinelesen zum Christentum zu bekehren. "Ihr werdet mich für verrückt halten, aber ich denke, dass es sich lohnt", schrieb Chau demnach. "Bitte seid nicht wütend auf sie oder auf Gott, wenn ich getötet werde."