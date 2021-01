Wasserwerfer im Einsatz : Polizei in Amsterdam löst verbotene Demo auf

Polizei in Amsterdam löst verbotene Demo auf

Die Protestierenden waren am Sonntag gegen die niederländische Regierung und deren Coronavirus-Politik auf die Straße gegangen. Foto: AFP/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Amsterdam In Amsterdam haben hunderte Menschen gegen die niederländische Regierung und deren Coronavirus-Politik protestiert. Nur wenige Teilnehmer hielten sich an die Corona-Regeln. Die Polizei löste die Demonstration schließlich unter Einsatz von Wasserwerfern und Schlagstöcken auf.

Die niederländische Polizei hat am Sonntag in Amsterdam eine Demonstration gegen die Regierung aufgelöst und dabei auch Wasserwerfer, Hunde und Schlagstöcke eingesetzt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur ANP und des Senders NOS hatten sich trotz eines Verbots mehrere Hundert Menschen vor dem Reichsmuseum im Stadzentrum versammelt, unter dem Motto „Nie mehr für das Kabinett Rutte stimmen“ sowie „Niederlande im Widerstand“.

Die Regierung unter Ministerpräsident Mark Rutte war am Freitag zurückgetreten und hatte damit Konsequenzen aus einer Affäre um Kinderbeihilfen gezogen. Rund 20 000 Eltern waren jahrelang als Betrüger dargestellt und teils in finanzielle Not gestürzt worden. Im Kampf gegen Sozialbetrug hatten die Steuerbehörden jeweils Zehntausende Euro Kita-Zuschüsse zurückgefordert - zu Unrecht, wie eine Kommission feststellte.