Greenpeace und Extinction Rebellion : Klima-Aktivisten blockieren Privatjets am Flughafen Schiphol

Klima-Aktivisten blockieren Privatjets am Flughafen Schiphol

Die Proteste am Flughafen Schiphol in Amsterdam. Foto: AFP/REMKO DE WAAL

Amsterdam Erneut sorgen Proteste von Klimaaktivisten für Schlagzeilen: Mitglieder der Gruppierungen Greenpeace und Extinction Rebellion haben am Samstag nach Angaben der Polizei Privatjets auf dem Flughafen Schiphol im Amsterdam blockiert. Die niederländische Polizei nahm Dutzende Menschen fest.

Das berichtete die Nachrichtenagentur ANP. Einige ketteten sich offensichtlich auch an Flugzeugen fest. Die Protestaktion dauerte trotz des Eingreifens der Polizei am Samstagnachmittag an.