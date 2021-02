Deutsche verunglücken in der Grachtenstadt : Familie stürzt in Amsterdam mit Auto ins Wasser - Mutter tot geborgen

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Amsterdam Eine deutsche Familie ist mit ihrem Auto in der Nacht zu Sonntag in Amsterdam ins Wasser gestürzt. Die drei Kinder konnten sich in Sicherheit bringen. Die Mutter wurde nun tot geborgen.

Nach einem Autounfall einer deutschen Familie in Amsterdam haben Taucher eine tote Frau aus dem Wasser geborgen. Es handele sich wahrscheinlich um die Mutter der Familie, teilte die Polizei am Montag mit. Das Auto war in der Nacht zum Sonntag aus bisher ungeklärter Ursache im Norden der Stadt nahe einer Schiffswerft ins Wasser gestürzt. Die drei Kinder hätten sich schnell in Sicherheit bringen können. Von der Mutter aber fehlte jede Spur. Taucher hatten bis zum Sonntagabend nach der Frau gesucht. In einem Seitenkanal des Ij-Gewässers sei der Leichnam schließlich gefunden worden, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei machte keine Angaben über den Herkunftsort der Familie und das Alter der Kinder. Die mögliche Ursache des Vorfalls werde weiter untersucht. Bei der Suche waren auch Boote und Hubschrauber eingesetzt worden.

(th/mja/dpa)