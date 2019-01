Abflughalle evakuiert: Bombendrohung am Amsterdamer Flughafen - Polizei überwältigt Mann

Amsterdam Aufregung am Amsterdamer Flughafen: Ein Mann hat dort mit einer Bombe gedroht. Eine Abflughalle wurde evakuiert. Die Polizei konnte den Mann überwältigen.

Die niederländische Grenzpolizei hat einen Mann nach einer Bombendrohung auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol überwältigt und festgenommen. Wegen der Drohung war eine Abflughalle des Flughafens am Silvesterabend für kurze Zeit evakuiert worden. Bei dem Mann handele es sich um einen 51-jährigen Kanadier, teilte die Polizei in Amsterdam mit. Es sei kein Sprengstoff gefunden worden. Der Mann befinde sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauerten noch an.