In den USA Schütze tötet acht Menschen bei Amoklauf in Texas und stirbt

Bei einem Amoklauf in einem Einkaufszentrum im US-Bundesstaat Texas hat ein Schütze acht Menschen getötet. Die Tat ereignete sich am Samstag in Allen, einem Vorort der Stadt Dallas. Ein Polizist, der zu dem Zeitpunkt zufällig vor Ort war, habe den mutmaßlichen Täter erschossen, bevor es weitere Todesopfer hätte geben können, teilten die örtlichen Behörden am Samstagabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz mit. Sieben Verletzte würden noch im Krankenhaus behandelt, drei von ihnen seien in einem kritischen Zustand.