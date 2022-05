Nach dem Amoklauf in Texas, besuchte Herzogin Meghan, die Ehefrau von Prinz Harry, am Donnerstag die Stadt Uvalde und legte an einem Gedenkort für die Opfer Blumen nieder. Ein Überblick.

Die in Kalifornien geborene Herzogin von Sussex steht mit weißen Rosen vor einer Gedenkstätte.