Amoklauf in Norwegen : Deutsche unter den Todesopfern in Kongsberg

Deutsche unter den Todesopfern in Kongsberg

Amoklauf in Norwegen

Polizei-Inspektor Per Thomas Omholt bei der PK. Foto: AFP/TERJE PEDERSEN

Oslo Die norwegische Polizei hat am Samstag die Namen der Todesopfer der Bluttat im norwegischen Kongsberg veröffentlicht. Unter den fünf Toten war auch eine Deutsche. Das bestätigte das Auswärtige Amt am Samstag.

Zuvor hatten unter anderem „T-Online“ und „Bild“ darüber berichtet. „Wir müssen leider bestätigen, dass unter den Opfern eine seit längerem in Norwegen lebende deutsche Staatsangehörige ist“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Weitere Details zu Alter oder Lebensumständen der Frau nannte er nicht.

Zudem haben die Ermittler zunehmend Zweifel an der Theorie, dass es sich um einen islamistisch motivierten Terrorakt gehandelt haben könnte. Es gibt Hinweise darauf, dass der Verdächtige nicht wirklich zum Islam konvertiert ist.

Das sagte Polizeiinspektor Thomas Omholt bei einer Pressekonferenz am Samstag. Stattdessen erhärte sich der Verdacht auf eine psychische Erkrankung. Ein 37-jähriger Däne hat eingeräumt, am Mittwochabend in der Innenstadt von Kongsberg fünf Menschen getötet zu haben. Der Mann schoss unter anderem mit Pfeil und Bogen auf zahlreiche Menschen.