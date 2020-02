Staatliche Gewalt und willkürliche Festnahmen : Amnesty schildert Menschenrechtsverletzungen in Nahost und Nordafrika

Berlin Zahlreiche Regierungen im Nahen Osten und Nordafrika haben 2019 mit staatlicher Gewalt auf friedliche Demonstrationen reagiert: Beispielsweise seien über 500 Menschen im Irak und 300 im Iran bei der brutalen Niederschlagung von Protesten getötet worden.

Auch in Algerien, Ägypten, dem Libanon und Israel beziehungsweise den besetzten palästinensischen Gebieten gab es Gewalt gegen Demonstranten sowie willkürliche Festnahmen, heißt es in einem am Dienstag von Amnesty International veröffentlichten Bericht zur Menschenrechtslage in 19 Staaten der Region.