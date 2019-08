87-jähriger Joe Arpaio : „Amerikas härtester Sheriff“ will zurück ins Amt

„Amerikas härtester Sheriff“ will zurück ins Amt

Joe Arpaio im Mai 2018 in Phoenix. Foto: AP/Matt York

Phoenix Der Mann ist 87 Jahre alt. Und trotzdem will der wegen Missachtung von US-Gerichtsbeschlüssen verurteilte Ex-Sheriff Joe Arpaio wieder Ordnungshüter werden.

Er bewerbe sich im kommenden Jahr um den Sheriffposten im Bezirk Maricopa im Staat Arizona, erklärte der 87-Jährige am Sonntag. Er werde die Gesetze im Zusammenhang mit Verbrechen an der Grenze und illegaler Einwanderung durchsetzen. Außerdem werde er einen Gefängniskomplex in Zelten wieder eröffnen, den sein Nachfolger Paul Penzone geschlossen hatte.