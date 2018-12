Gefangen in der Armlehne: US-Schauspieler klemmt sich den Finger ein und verklagt Airline

Los Angeles In den USA hat sich ein Flugzeugpassagier einen Finger unter der Armlehne seines Sitzes eingequetscht und verklagt deshalb die beteiligten Fluggesellschaften.

Weil sein kleiner Finger in der Armlehne eines Flugzeugsitzes stecken blieb, hat ein Schauspieler zwei US-Fluggesellschaften verklagt. In seiner in Los Angeles eingereichten Klageschrift beklagt Stephen Keys, er habe nach dem Vorfall unter seelischem Leid und wochenlang unter körperlichen Schmerzen gelitten. Er zog deswegen gegen die Fluggesellschaften American Airlines und SkyWest Airlines vor Gericht.

Der Vorfall ereignete sich demnach am 9. September. Keys, der in Filmen wie "Soul Plane" and "Big Time Rush" mitgespielt hat, wollte in der 1. Klasse von Reno im US-Bundesstaat Nevada nach Los Angeles fliegen. Als er die Armlehne anhob, um an seinen Gurt zu gelangen, blieb sein kleiner Finger in einem Loch unter der Armlehne stecken.