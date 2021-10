Flug von American Airlines : Erste-Klasse-Passagier schlägt Flugbegleiterin - lebenslanges Airline-Verbot

Ein Passagierflugzeug der Fluggesellschaft American Airlines befindet sich kurz nach dem Start am Flughafen Frankfurt im Steigflug. Foto: dpa/Silas Stein

Washington Ein Erste-Klasse-Passagier hat auf einem US-Linienflug eine Stewardess mit Schlägen verletzt und damit eine ungeplante Zwischenlandung in Denver provoziert.

Der Chef der Fluggesellschaft American Airlines, Doug Parker, sprach von „einer der schlimmsten Zurschaustellungen von renitentem Verhalten, die wir je erlebt haben“. Mit Blick auf den Angreifer sagte er in einer Videobotschaft: „Ich kann Ihnen garantieren, dass diese Person nie wieder mit American Airlines fliegen darf.“ Parker forderte, der zunehmenden Gewalt in Flugzeugen Einhalt zu gebieten. Die Vereinigung Professioneller Flugbegleiter (APFA) teilte am Donnerstag (Ortszeit) mit, das Opfer sei inzwischen wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden.