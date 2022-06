Die Geschworenen bestätigten am Mittwoch Depps Vorwurf, Heard habe ihre Missbrauchsvorwürfe gegen ihn erfunden. Heard hatte Depp in einem Gastbeitrag für die Zeitung „Washington Post“ Missbrauch und häusliche Gewalt vorgeworfen. Depps Name wurde in dem Artikel nicht genannt, doch sahen er und seine Anwälte einen klaren Hinweis auf Vorwürfe, die Heard im Rahmen ihrer Scheidung 2016 erhob.

Amber Heard (l) steht mit ihrem Anwalt Benjamin Rottenborn (r) nach der Urteilsverlesung.