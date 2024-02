Erderwärmende Luftverschmutzung Waldbrände im Amazonas führen zu massivem CO2-Ausstoß

Aufgrund von Waldbränden im Amazonasgebiet ist der Kohlenstoffausstoß in mehreren Ländern Südamerikas im Februar so hoch gewesen wie seit mindestens 21 Jahren nicht mehr. In Brasilien, Venezuela und Bolivien wurden für diesen Zeitraum die bisher höchsten Emissionswerte seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2003 gemessen, wie der Copernicus-Atmosphärenüberwachungsdienst (CAMS) der EU am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte.