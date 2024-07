Folgen fürs Weltklima Brasilien registriert höchste Zahl an Waldbränden im Amazonas seit 2004

In den ersten sechs Monaten des Jahres sind im brasilianischen Amazonasgebiet so viele Waldbrände festgestellt worden wie zuletzt vor 20 Jahren. Wie aus am Montag veröffentlichten Satellitendaten hervorgeht, stellten die Behörden bis Ende Juni 13.489 Waldbrände im Amazonas fest - und somit 61 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Demnach wurde seit Beginn der Erhebung nur 2003 und 2004 eine größere Anzahl an Waldbränden festgestellt. Der Höhepunkt der Waldbrandsaison im Amazonasgebiet liegt normalerweise erst im September.