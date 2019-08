Brände im Amazonas-Regenwald : Boliviens Präsident verläuft sich bei Löscheinsatz im Urwald

Roboré Nicht nur in Brasilien brennt der Regenwald, auch in anderem südamerikanischen Ländern. Der bolivianische Präsident Evo Morales wollte sich vor Ort ein Bild von der Lage machen – und geht im Urwald verloren.

Boliviens Präsident Evo Morales hat sich bei einem Brandbekämpfungstermin im Urwald verlaufen. "Wir haben in der vergangenen Nacht ein kleines Abenteuer erlebt", sagte der erste indigene Staatschef Boliviens am Donnerstag vor Journalisten in Roboré im Osten des Landes. "Wir sind fast eine Stunde herumgeirrt, aber dank der Hilfe von Soldaten konnten wir den Rückweg finden", berichtete der Präsident lachend.

Der Fernsehsender Uno veröffentlichte ein kurzes Amateurvideo, in dem Morales mitten in der Nacht in einem Wald in der Nähe des Dorfes Caballo Muerto mehrfach ruft: „Wo sind Sie? Wo sind Sie?“ Morales war vor Ort, um an der Bekämpfung der verheerenden Brände teilzunehmen, die nicht nur in Brasilien, sondern auch in Bolivien wüten.