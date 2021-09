Unterstützung zugesagt : Amazon und UPS wollen afghanische Geflüchtete einstellen

Der Online-Handel und der Paketzusteller wollen so den Geflüchteten ermöglichen, ein neues Leben zu beginnen. Foto: obs/Amzkey Deutschland GmbH

New York Die Unternehmen erklärten, gemeinsam mit rund 30 anderen, am Dienstag, dass die Geflüchtete aus Afghanistan damit unterstützen wollten, sich schneller und leichter in den USA zu integrieren, um dort ein neues Leben beginnen zu können.

Amazon, die Paketfirma UPS und rund 30 andere Unternehmen wollen afghanische Flüchtlinge anheuern und ausbilden. Sie wollten den Zehntausenden Flüchtlingen, die aus Afghanistan in die USA kämen, dabei helfen, sich in die Wirtschaft zu integrieren, teilten die Unternehmen am Dienstag mit. Sie schlössen sich der Tent Coalition for Afghan Refugees an, die von dem Gründer des Joghurt-Unternehmens Chobani, Hamdi Ulukaya, gestartet wurde.

„In dem Moment, in dem ein Flüchtling einen Job bekommt, ist es der Moment, in dem er aufhört, ein Flüchtling zu sein“, teilte Ulukaya mit. „Es ist der Moment, in dem er auf eigenen Beinen stehen kann; es ist der Moment, in dem er neue Freunde finden kann; es ist der Moment, in dem er ein neues Leben anfangen kann.“

Amazon teilte mit, der Konzern biete Flüchtlingen Jobs unter anderem in Lagerhallen an, auch auf Konzernleitungsposten und technischen Rollen. Das Unternehmen zahle auch für Ausbildung, darunter Studiengebühren und Englischkurse.

(lils/dpa)