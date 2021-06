Kindheitstraum : Amazon-Gründer Bezos will mit Bruder ins Weltall fliegen

New York Viele Kinder träumen davon, einmal Astronaut zu werden und etliche wollen auch als Erwachsene gerne einmal ins Weltall. Für Amazon-Gründer Jeff Bezos wird dieser Traum bald wahr.

Amazon-Milliardär Jeff Bezos will ins Weltall fliegen. „Seit meinem fünften Lebensjahr träume ich davon, ins All zu reisen. Am 20. Juli werde ich diese Reise mit meinem Bruder unternehmen“, schrieb Bezos am Montag bei Instagram. Dazu veröffentlichte der Gründer des Online-Versandhauses ein Video, in dem er von seiner Faszination für das Weltall schwärmt und seinen Bruder fragt, ob er mit ihm auf den Flug seiner Weltraumfirma Blue Origin kommen will, für den Bezos auch gleichzeitig einen Platz an einen Weltraum-Touristen versteigert.