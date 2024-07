Tödliche Schüsse am Rust-Set Prozess gegen Baldwin überraschend eingestellt – Tränen im Gericht

Das Prozessdrama um den Todesschuss beim Dreh des Westerns „Rust“ nimmt ein überraschendes Ende - im Gericht von Santa Fe (New Mexico) kommt es zu emotionalen Szenen. Der wegen fahrlässiger Tötung angeklagte Schauspieler Alec Baldwin bricht in Tränen aus, als die Richterin in dem laufenden Prozess einen Schlussstrich zieht. Auf Antrag von Baldwins Verteidigern stellt Richterin Mary Marlowe Sommer am Freitag (Ortszeit) das Verfahren gegen den Hollywood-Star ein.