Kamerafrau am Set erschossen : Alec Baldwin händigt nach Todesschuss sein Handy aus

Kamerafrau am Set erschossen

Hollywood-Star Alec Baldwin hat nach dem tödlichen Schuss auf die Kamerafrau Halyna Hutchins sein Handy an die Ermittlungsbehörden übergeben. Die erhoffen sich vor allem durch Textnachrichten und E-Mails neue Erkenntnisse.

Nach dem tödlichen Schuss auf die Kamerafrau Halyna Hutchins bei einem Western-Dreh hat Hollywood-Star Alec Baldwin den Ermittlern sein Handy ausgehändigt. Wie das Büro des Sheriffs von Santa Fe mitteilte, wurde das iPhone den Strafverfolgungsbehörden im Bezirk Suffolk im Bundesstaat New York übergeben, wo Baldwin ein Haus hat. Die dortige Polizei werde die Daten auf dem Smartphone nun kopieren und an die Ermittler im Bundesstaat New Mexico weiterleiten.