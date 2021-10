„Rust“ : Kamerafrau bei Western-Dreharbeiten mit Alec Baldwin tödlich getroffen

Los Angeles Aus bislang ungeklärten Gründen war eine Requisitenwaffe in Hollywood mit scharfer Munition gefüllt. Bei Dreharbeiten zum Western „Rust“ trafen die Kugeln die Kamerafrau und den Regisseur.

Bei den Dreharbeiten für den Western-Film "Rust" mit Alec Baldwin hat der Schauspieler eine Kamerafrau erschossen. "Nach Angaben der Ermittler scheint es, dass beim Filmen einer Szene eine Requisitenwaffe zum Einsatz kam, die abgefeuert wurde", erklärte der Sheriff von Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico am Donnerstag. Später erklärte er, dass es Baldwin gewesen sei, der die Waffe abfeuerte.

Baldwin ist als Ko-Produzent und Hauptdarsteller an den Dreharbeiten beteiligt. In dem Western verkörpert er Harland Rust, einen Gesetzlosen, der mit seinem wegen Mordes zum Tode verurteilten Enkel vor dem Gesetz flieht.

Der 68-Jährige ist unter anderem für seine Hauptrolle in der Literaturverfilmung "Jagd auf Roter Oktober" von 1990 und Auftritte in der Filmreihe "Mission: Impossible" bekannt. Während der Amtszeit von Donald Trump imitierte er den mittlerweile Ex-US-Präsidenten regelmäßig in der Sendung "Saturday Night Live".