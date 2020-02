Pink statt grau : Seltener Albino-Elefant mit blauen Augen gerettet

Hoedspruit Schwer verletzt wurde ein Elefantenmädchen von Tierschützern aus einer Wildererschlinge gerettet. Das Tier ist ein Albino und fällt durch seine pinke Farbe auf.

Ein seltenes pink-farbenes Elefantenmädchen mit blauen Augen haben Tierschützer vor einem qualvollen Tod in einer Wildererschlinge bewahrt. Der etwa fünfmonatige Albino wurde mit schweren Verletzungen in das Elephant Rehabilitation and Development (Herd) in Hoedspruit in Südafrika gebracht. „Mittlerweile ist er schon seit knapp einem Monat bei uns und hat gute Fortschritte gemacht“, erklärte Herd-Sprecherin Sue Howells am Montag der Deutschen Presse-Agentur.