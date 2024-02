In den USA Erster Todesfall durch neuartiges Alaskapocken-Virus

In dem Bulletin hieß es, dass bei Tests Hinweise auf eine aktuelle oder frühere Infektion bei mehreren Arten von Kleinsäugern in der Region Fairbanks gefunden wurden. Der ältere Mann hatte Ärzten berichtet, eine streunende Katze in seinem Haus versorgt zu haben. Die Katze wurde negativ auf das Virus getestet, aber sie „jagte regelmäßig kleine Säugetiere und kratzte den Patienten häufig“, so die Behörden. Womöglich habe die das Virus über ihre Krallen übertragen. Im Bulletin wurde ein „auffälliger“ Kratzer in der Nähe der Achselhöhle des Mannes erwähnt. In dieser Körpergegend sei das erste Symptom - eine rote Läsion - aufgetreten.