Rundflug endet tödlich : Mindestens vier Menschen sterben bei Flugzeugkollision vor Alaskas Küste

Anchorage Es sollte ein Höhepunkt einer Kreuzfahrt im Norden der USA werden - der Rundflug über der malerischen Küste Alaskas endete aber tödlich. Zwei Flugzeuge prallten in der Luft zusammen.

Beim Zusammenstoß von zwei Wasserflugzeugen mit Kreuzfahrtreisenden an Bord sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am Montag in der Nähe der Stadt Ketchikan im Südosten von Alaska, wie die Küstenwache mitteilte. Zwei weitere Personen würden vermisst. Die Passagiere beider Flugzeuge stammten von dem Kreuzfahrtschiff „Royal Princess“ und machten Rundflüge.