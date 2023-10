Praktisch in letzter Sekunde Ertrinkende Hirsche retten sich vor Alaskas Küste auf Boot

Zwei Wildhüter im US-Bundesstaat Alaska sind zu tierischen Lebensrettern geworden. Die beiden Männer nahmen in ihrem Boot zwei im Meer schwimmende Hirsche auf und brachten die völlig erschöpften Tiere zum Strand. Sergeant Mark Finses und Kyle Feuge seien auf dem Rückweg von einer Patrouille in die Stadt Ketchikan auf Revillagigedo Island gewesen, als sie die Paarhufer entdeckt hätten, berichtete ein Behördensprecher der Nachrichtenagentur AP. Die Hirsche befanden sich mehr als sechs Kilometer von der nächsten Insel in der Insidepassage entfernt, einem Seeweg vor der Küste Alaskas und Kanadas.