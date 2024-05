70-Jähriger wollte Fotos machen Elchkuh tötet Mann in Alaska, weil er ihren Kälbern zu nahe kommt

In Alaska gibt es bis zu 200.000 Elche, in dem US-Staat leben rund 737.000 Menschen. Elche seien normalerweise nicht aggressiv, doch könne sich dies ändern, wenn sie provoziert würden, heißt es auf der Webseite der staatlichen Behörde für Fischerei und Wildtiere. Insbesondere Elchkühe könnten Menschen attackieren, wenn diese ihren Kälbern zu nahe kämen. „Die Kalbezeit bei Elchen ist definitiv die Zeit, in der man zusätzlichen Abstand zu ihnen halten sollte“, riet Austin McDaniel, Sprecher der Behörde für öffentliche Sicherheit in Alaska.