Alarm auf der Tanzfläche : Mysteriöse Nadel-Angriffe in Frankreichs Diskos

Mysteriöse Nadel-Angriffe in Frankreichs Diskos

Die Vorfälle, bei denen Unbekannte in Nachtclubs in Frankreich mysteriöse Attacken mit Spritzen oder Nadeln verüben, trüben die Feierstimmung. Foto: dpa/Sophia Kembowski

Paris Eine junge Frau klagt nach einem Abend in einem französischen Club über Schüttelfrost und Schwindel – wie viele andere Disko-Besucher in verschiedenen Landesteilen auch. Ihnen wurde eine Vergewaltigungsdroge gespritzt. Die Polizei ermittelt.

Unter Frankreichs Disko-Besuchern geht die Angst um. Seit Anfang April verübten Unbekannte in Nachtclubs in verschiedenen Landesteilen mysteriöse Attacken mit Spritzen oder Nadeln. Die Betroffenen leiden danach unter anderem an Übelkeit und Schwindel. Wer und welche Motive hinter den Übergriffen stecken, die meistens Frauen treffen, ist völlig unklar.