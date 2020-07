„Evita“-Produzent : Britischer Filmemacher Alan Parker im Alter von 76 Jahren gestorben

Alan Parker beim 26. Internationalen Film Festival in Moskau. Foto: AP/Misha Japaridze

London Der britische Filmemacher Alan Parker ist im Alter von 76 Jahren nach einer langen Krankheit gestorben. Das teilte seine Familie am Freitag mit. Parkers Filme wurden unter anderem mit zehn Oscars ausgezeichnet.

Der britische Filmemacher Alan Parker ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie am Freitag mit. Parker war vor allem in den 1970er und 80er Jahren mit Filmen wie „12 Uhr Nachts - Midnight Express“, „Bugsy Malone“, „Angel Heart“, „Evita“ und „Mississippi Burning - Die Wurzel des Hasses“ erfolgreich. Sein Schaffen umfasste viele Genres; ebenfalls großen Erfolg hatte er mit „Fame“, „The Commmitments“, „Evita“ und „Pink Floyd - The Wall“.