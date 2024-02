Polizeieinsatz Riesiges Waffenarsenal bei Kinostar Alain Delon sichergestellt

Im Anwesen der französischen Film-Ikone Alain Delon (88) hat die Polizei ein großes Waffenarsenal samt Munition sichergestellt. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft in Montargis am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Nach dem Hinweis eines Vormundschaftrichters auf Waffen in Delons Familienanwesen in Douchy, einem kleinen Ort rund 130 Kilometer südlich von Paris, habe es dort in der vergangenen Woche eine Durchsuchung gegeben.