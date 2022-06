Unfall beim Spielen : 13-Jähriger erschießt Dreijährigen in Alabama

Mobile Die Behörden in Alabama haben einen 13-Jährigen der fahrlässigen Tötung eines Dreijährigen beschuldigt. Medien berichteten, die Kinder hätten „Räuber und Gendarm“ gespielt. Der 13-Jährige habe eine Luftpistole gefunden und nicht gewusst, dass diese geladen gewesen sei.

Der Junge habe sich beim Spielen zu Hause in Grand Bay in einem Schrank versteckt und dort eine Luftpistole gefunden, teilte das Sheriff-Büro am Donnerstag (Ortszeit) mit. Der 13-Jährige wurde in eine Jugendhaftanstalt gebracht.