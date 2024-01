Aus dem Nichts Fünfjähriger bei Friseurbesuch in den USA erschossen

Im US-Staat Alabama ist ein fünfjähriger Junge erschossen worden. Dem Kind seien gerade die Haare geschnitten worden, als jemand begonnen habe, eine Waffe in das Haus abzufeuern, teilte die Polizei mit. Die Gerichtsmedizin im Bezirk Jefferson Couny identifizierte den Getöteten als Jungen aus der Stadt Fairfield. Die Schüsse fielen den Angaben zufolge am Sonntagvormittag (Ortszeit) in Bessemer.