IAEA „extrem beunruhigt“ : Akw Saporischschja erneut massiv unter Beschuss

Saporischschja/Wien Auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja hat es offenbar erneut militärische Angriffe gegeben. Auf dem Akw-Gelände sei es zu „gewaltigen Explosionen“ gekommen, teilte der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde am Sonntag mit.

Rafael Grossi bezeichnete die Vorgänge in Saporischschja als „extrem beunruhigend“. Die Explosionen am Samstagabend und Sonntagmorgen seien „vollkommen inakzeptabel“. Die zunächst festgestellten Schäden an Gebäuden, Systemen und Ausrüstung seien jedoch nicht „kritisch“.